lerkaeklerka

Иллюстрации и Арт

Я человек, который постоянно ищет способы сделать лучше себя, свою работу и свою жизнь.

Люблю рисовать, творить и быть полезной. На фрилансе уже более 3х лет. На данный момент работаю в программах Adobe Illustrator b Adobe Psotoshop. Обучалась в Школе цифровых искусств "Юниверс" и много изучала самостоятельно.

Как я работаю:

шаг 1: Анализирую информацию от заказчика. Погружаюсь в его сферу и представляю его ЦА

шаг 2: Смотрю популярные работы в близких тематиках, вдохновляюсь

шаг 3: Начинаю воплощать идеи в жизнь, создаю несколько первоначальных макетов

шаг 4: Делюсь макетами с заказчиком, чтобы вместе определить дальнейший вектор

шаг 5: Дорабатываю выбранную концепцию и возвращаюсь с готовым результатом до дедлайна.