lerkaeklerka

Валерия lerkaeklerkalerkaeklerka
28 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстрации и Арт
Я человек, который постоянно ищет способы сделать лучше себя, свою работу и свою жизнь.
Люблю рисовать, творить и быть полезной. На фрилансе уже более 3х лет. На данный момент работаю в программах Adobe Illustrator b Adobe Psotoshop. Обучалась в Школе цифровых искусств "Юниверс" и много изучала самостоятельно.
Как я работаю:
шаг 1: Анализирую информацию от заказчика. Погружаюсь в его сферу и представляю его ЦА
шаг 2: Смотрю популярные работы в близких тематиках, вдохновляюсь
шаг 3: Начинаю воплощать идеи в жизнь, создаю несколько первоначальных макетов
шаг 4: Делюсь макетами с заказчиком, чтобы вместе определить дальнейший вектор
шаг 5: Дорабатываю выбранную концепцию и возвращаюсь с готовым результатом до дедлайна.
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