Реферат не больше 20 страниц. Срок работы - до 08.01.12
- $50Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Предмет - История России. Реферат 15-25 листов.Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт12 лет назад
Пожалуйста, помогите написать реферат ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА ВО ФРАНЦИИ И США до завтрашнего утра!!! Ниже - план работы. Объем 15 стр, не более. Природа института Президента. Его роль в системе государственных органов. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
В.Г. Горшков. Физическая и биологическая устойчивость жизни. «Экология», 2002, №1, стр.161-169, «Геохимия», 2002, №5. Нужно написать реферат по данной статье! Помогите пожалуйста!Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Полное название: "Внесудебная юстиция. Создание внесудебных репрессивных органов. Массовые репрессии. система ГУЛАГа (1920-30-е гг ) Срочно нужен реферат!Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Тема: правовое регулирование его цели, пределы, стадии, субъекты. По содержанию 20 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Срочно нужна курсовая 20-25 листов по теме "государство и местное самоуправление". Кафедра теория государства и права.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад