lerokcool

Лера lerokcool

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

tatimoska
Алена 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
0 баллов
12 лет назад
Этические нормы и речевой этикет в русском языке.
Предостерегаю всех от работы с этим заказчиком. Зря потеряете время, а денег так и не получите.