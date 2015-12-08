lesenalaim

Уникально. Качественно. Креативно.
Выполняю курсовые, контрольные работы, рефераты по экономике, бух.учету и налогообложению.
Пишу статьи на темы: Здоровье,воспитание детей;Детские товары;Семья
С готовностью возьмусь за другие темы и работы.
Также возьмусь за рерайт.
Образование средне-специальное ,но в этом году получаю высшее образование. Специалист банковского дела.
Работаю на дому: веду бухгалтерский учет семейного бизнеса.
Аккуратна, исполнительна, полна идей и вдохновения.
Свободного времени достаточно. Всегда на связи.
Работаю качественно и честно.
Жду заявок от приличных и честных заказчиков.
E-mail: [email protected]
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