lesenalaim

Уникально. Качественно. Креативно.

Выполняю курсовые, контрольные работы, рефераты по экономике, бух.учету и налогообложению.

Пишу статьи на темы: Здоровье,воспитание детей;Детские товары;Семья

С готовностью возьмусь за другие темы и работы.

Также возьмусь за рерайт.

Образование средне-специальное ,но в этом году получаю высшее образование. Специалист банковского дела.

Работаю на дому: веду бухгалтерский учет семейного бизнеса.

Аккуратна, исполнительна, полна идей и вдохновения.

Свободного времени достаточно. Всегда на связи.

Работаю качественно и честно.

Жду заявок от приличных и честных заказчиков.

E-mail: [email protected]