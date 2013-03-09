Привет всем! Срочно необходимо настроить форму отправки данных на сайте (на почту). Жду Ваших предложений.
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт12 лет назад
Привет всем! Необходимо сделать красивое боковое меню на joomla 2.5. Жду Ваших предложений.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Нужен профессилнально сделаный банер на сайт! http://s60.radikal.ru/i170/1304/4a/4c790268b28f.jpg Вот его содержание. Удивленый человек - это картинка jpeg с белым фоном. Смысл баннера такой! Жду Ваших предложений!Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Всем привет! Необходимо почистить сайт на Joomla от вирусов, сайт - vicesus.ru Жду Ваших предложений!Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Мне нужно сделать следующее: на сайте при переходе по ссылке необходимо чтобы открывалось сразу несколько окон и браузеры не блокировали их. Жду ваших откликов!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Есть логотип/картинка, необходимо название шрифта которое изпользуйется на ней!Шрифты4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
12 лет назад
Задание четко обозначено, вовремя оплачено. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
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