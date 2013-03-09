lesha076

Алексей Голушко lesha076

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Баннер на сайт

    Всем привет! Нужен профессилнально сделаный банер на сайт! http://s60.radikal.ru/i170/1304/4a/4c790268b28f.jpg Вот его содержание. Удивленый человек - это картинка jpeg с белым фоном. Смысл баннера такой! Жду Ваших предложений!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Открытие нескольких окон

    Всем привет! Мне нужно сделать следующее: на сайте при переходе по ссылке необходимо чтобы открывалось сразу несколько окон и браузеры не блокировали их. Жду ваших откликов!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Баннер на сайт
Задание четко обозначено, вовремя оплачено. Сотрудничеством доволен.
Все супер, быстро, дешево и приятно. Рекомендую!
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