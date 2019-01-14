Уникальность - от 93% по text.ru Необходимо написать статью по ТЗ (общее для всех статей): [url=https://docs.google.com/document/d/1XfsZPpA3P8SGIYsd7PdcraDrsg51Ncs-QJpdwfAMkwU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1XfsZPpA3P8SGIYsd7PdcraDrsg51Ncs-QJpdwfAMkwU/edit?usp=sharing[/url] [b] 4000[/b] символов, без пробелов Срок сдачи: [b]15.01.2019 [/b]Пожалуйста, делайте небольшие абзацы по 2-3 предложения. План статьи: Как быстро развивается рак Сколько живут после операции Как продлить выживаемость (название подзаголовков можно изменять ...