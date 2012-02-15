Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Логотип предприятия/торговую марку. Будет использоваться на бланках, визитках, этикетках, сайте и пр.