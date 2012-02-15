leshik71

Бруно leshik71

 
54 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Тамбоврыба. Логотип

    Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Логотип предприятия/торговую марку. Будет использоваться на бланках, визитках, этикетках, сайте и пр.

    Логотипы и Знаки59 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тамбоврыба. Сайт

    Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Дизайн небольшого корпоративного сайта - визитная карточка, с последующим расширением. Разделы: “О ...

    Сайты «под ключ»47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тамбоврыба. Этикетка

    Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Дизайн этикетки/торговую марку, под которой будет продаваться продукция (соленая, копченая рыба, пресервы. ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад