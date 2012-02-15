Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Логотип предприятия/торговую марку. Будет использоваться на бланках, визитках, этикетках, сайте и пр.
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- Логотипы и Знаки59 заявокЗакрыт13 лет назад
Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Дизайн небольшого корпоративного сайта - визитная карточка, с последующим расширением. Разделы: “О ...Сайты «под ключ»47 заявокЗакрыт13 лет назад
Название компании: “Тамбоврыба” Деятельность: Небольшой завод по хранению, переработке и торговле рыбой и морепродуктами. Рыба - основное. Требуется разработать: Дизайн этикетки/торговую марку, под которой будет продаваться продукция (соленая, копченая рыба, пресервы. ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт13 лет назад