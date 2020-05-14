Активно работаю в интернете 10 лет.
Сдаю онлайн-тесты на сайтах дистанционного обучения.
Сайты: ТОГУ, ТПУ, ТУСУР.
Подробный перечень:
- общая физика:
• механика
• электричество и магнетизм, классическая электродинамика
• молекулярная физика и термодинамика
• физика атомного ядра (ядерная физика) и элементарных частиц, квантовая физика
• оптика
• теория относительности
• и др.
- математические дисциплины:
• математический анализ
• линейная алгебра
• аналитическая геометрия
• дискретная математика (выборочно)
• теория вероятностей
• математическая статистика
- информатика и основы программирования:
• текстовый редактор Word
• табличный процессор Excel
• общие вопросы (история развития, строение компьютера, виды программного обеспечения и т.д.)
• редакторы векторной графики (Corel Draw, Adobe Illustrator)
• редакторы растровой графики (Adobe Photoshop и др.)
• основы программирования на Turbo Pascal
• основы программирования на VBA (Visual Basic for Application) в Excel
• основы языка HTML
- другие предметы:
• естествознание (КСЕ)
• общая химия, неорганическая химия
• логика
• астрономия
• эконометрика