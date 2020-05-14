lesikr2008

Макарова Елена lesikr2008

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Тесты онлайн по физике, математике, информатике, логике...

Активно работаю в интернете 10 лет.

Сдаю онлайн-тесты на сайтах дистанционного обучения.

Сайты: ТОГУ, ТПУ, ТУСУР.

Подробный перечень:

- общая  физика:

• механика

• электричество и магнетизм, классическая электродинамика

• молекулярная физика и термодинамика

• физика атомного ядра (ядерная физика) и элементарных частиц, квантовая физика

• оптика

• теория относительности

• и др.

- математические дисциплины:

• математический анализ

• линейная алгебра

• аналитическая геометрия

• дискретная математика (выборочно)

• теория вероятностей

• математическая статистика

- информатика и основы программирования:

• текстовый редактор Word

• табличный процессор Excel

• общие вопросы (история развития, строение компьютера, виды программного обеспечения и т.д.)

• редакторы векторной графики (Corel Draw, Adobe Illustrator)

• редакторы растровой графики (Adobe Photoshop и др.)

• основы программирования на Turbo Pascal

• основы программирования на VBA (Visual Basic for Application) в Excel

• основы языка HTML

- другие предметы:

• естествознание (КСЕ)

• общая химия, неорганическая химия

• логика

• астрономия

• эконометрика

HTMLVBAIllustratorPhotoshop
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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