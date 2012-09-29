Образование: Среднее медицинское. Курсы повышения квалификации "Медицинский

Образование: Среднее медицинское. Курсы повышения квалификации "Медицинский массаж", Московский колледж импровизационной музыки (класс "бас-гитара"). Синонимайзер не использую. Сотрудничаю с несколькими интернет-магазинами.

Мои любимые темы: медицина, массаж, музыкальные инструменты, туризм, зоология (иппология в особенности), экология, косметология, фармакология.

Работаю и на других биржах. Ник lesinao.