Копирайтер (рерайтер) опыт работы - 1 год. Качественно и в срок выполняю работу!
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Резюме
Персональные данные:Имя : Леся Слюсар
Дата и место рождение: Украина, г. Сумы, 06.05.1994
Национальность: украинка
Семейное положение: не замужем
Образование
2000-2012 - общеобразовательная школа
2012 - ... - УАБС НБУ (юридический факультет)
Умения
Имеется опыт в копирайте и рерайте. Пишу научные статьи для журналов. Пишу рефераты и курсовые. Но привлекает не только научная работа, я также творческий человек, к каждому заданию и работе подхожу с особым подходом.
Другая информация
Языки: русский, украинский, английский (не в совершенстве)
Интересы: музыка, рисование, сочинение стихотворений