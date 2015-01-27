Копирайтер (рерайтер) опыт работы - 1 год. Качественно и в срок выполняю работу!

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Резюме

Персональные данные:Имя : Леся Слюсар

Дата и место рождение: Украина, г. Сумы, 06.05.1994

Национальность: украинка

Семейное положение: не замужем

Образование

2000-2012 - общеобразовательная школа

2012 - ... - УАБС НБУ (юридический факультет)

Умения

Имеется опыт в копирайте и рерайте. Пишу научные статьи для журналов. Пишу рефераты и курсовые. Но привлекает не только научная работа, я также творческий человек, к каждому заданию и работе подхожу с особым подходом.

Другая информация

Языки: русский, украинский, английский (не в совершенстве)

Интересы: музыка, рисование, сочинение стихотворений