lesnich

Валерий lesnich

 
33 годаРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Козачков Валерий Сергеевич

Дата рождения: 02.06.1990 г.

Место проживания: г. Ижевск

Контактная информация: qip 611 778 902

Цель резюме: Сотрудничество и родвижение сайтов

Образование:

09.2005 – 06.2008 средне специальное

Нефтяной техникум,

Специальность: Экономист

Опыт работы:

06.2007-08.2007 Строительная фирма "квадро"

Разработка рекламы

Приобретен опыт работы в команде

Получен навык прямых продаж

Хобби: Конструирование, новые знакомства

Дополнительные навыки: Отличное знание компьютера, MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop.

Личные качества: Коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность

Photoshop