Козачков Валерий Сергеевич
Дата рождения: 02.06.1990 г.
Место проживания: г. Ижевск
Контактная информация: qip 611 778 902
Цель резюме: Сотрудничество и родвижение сайтов
Образование:
09.2005 – 06.2008 средне специальное
Нефтяной техникум,
Специальность: Экономист
Опыт работы:
06.2007-08.2007 Строительная фирма "квадро"
Разработка рекламы
Приобретен опыт работы в команде
Получен навык прямых продаж
Хобби: Конструирование, новые знакомства
Дополнительные навыки: Отличное знание компьютера, MS Office, Corel Draw, Adobe Photoshop.
Личные качества: Коммуникабельность, исполнительность, пунктуальность
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