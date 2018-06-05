Срочно! требуется удаленная работа!

Головина Елена Павловна

Личные

данные Возраст: 35 года;

Семейное положение: разведена

Контактная информация Г.Харьков

Телефон: +380686020896

E-mail: [email protected]

Скайп: lesya622807

Цель: Растущее финансовое положение

Образование: 1999-2005 –Харьковская Академия Общественного питания и менеджмента

Факультет: технологический

специалист

Опыт работы : 2005-2009 - Менеджер по недвижимости

2009-2012 - Руководитель отдела развития в компании по страхованию жизни и пенсионному накоплению.

2012-2014 - Директор филиала Благотворительного фонда

Дополнительные навыки и интересы Английский язык – базовый, русский, украинский –свободно. Пользователь ПК.

Интересы в области живописи, музыки(скрипка,вокал),театра и кино,спорт(бокс)

Личные качества: Ответственна,легко обучаема, организаторские способности высшей степени, быстрообучаема, не конфликтна,стрессоустойчива, коммуникабельна.