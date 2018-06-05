Головина Елена Павловна
Личные
данные Возраст: 35 года;
Семейное положение: разведена
Контактная информация Г.Харьков
Телефон: +380686020896
E-mail: [email protected]
Скайп: lesya622807
Цель: Растущее финансовое положение
Образование: 1999-2005 –Харьковская Академия Общественного питания и менеджмента
Факультет: технологический
специалист
Опыт работы : 2005-2009 - Менеджер по недвижимости
2009-2012 - Руководитель отдела развития в компании по страхованию жизни и пенсионному накоплению.
2012-2014 - Директор филиала Благотворительного фонда
Дополнительные навыки и интересы Английский язык – базовый, русский, украинский –свободно. Пользователь ПК.
Интересы в области живописи, музыки(скрипка,вокал),театра и кино,спорт(бокс)
Личные качества: Ответственна,легко обучаема, организаторские способности высшей степени, быстрообучаема, не конфликтна,стрессоустойчива, коммуникабельна.