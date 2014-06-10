Здравствуйте!

Высшее образование: авиадиспетчер

Владею в совершенстве английским (была в США в 2012, Work and Travel),

4 уровень по шкале ICAO(имеется сертификат).

Могу предложить: - качественное наполнение сайта контентом (заполнение карточек товара, работа с ценами, поиск изображений, предоставление отчета по проделанной работе) - оперативную связь через: skype, mail, viber, вежливое и тактичное общение,ответственность!

Со мной можно связаться: [email protected]; skype: lesenok2393;viber: +38 063 63 20 901