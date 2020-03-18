Копирайтер, который цепляет своими текстами.

— Ученица курса по копирайтингу от школы "Profi Internet".

— Знаю как писать, чтобы читатель не "утонул".

— 7 раз проверю, 1 раз отправлю.

Почему нужно выбрать именно меня? Я новичок, но знаю больше, чем 80% копирайтеров. В моём кармане лежат все фишки для качественного и грамотного текста. Ошибки? Нет, так позориться — не в моём вкусе. Сотрудничая со мной, вам не придётся отправлять заказы на доработку, а что такое дедлайн — забудете навсегда, ведь качество моих работ идёт в ногу со скоростью их выполнения.