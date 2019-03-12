lesya_koa474057

Меня зовут Олеся.
Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.
Провожу:
1. Аудит сайта и предложения на нем перед запуском рекламной кампании - Бесплатно
2. Аудит Ваших прямых конкурентов и Рекламной кампании, если она есть - Бесплатно
3. Создание релевантных объявлений, продающих объявлений
4. Создание продающих картинок
5. Добавление UTM-меток
6. Создание графических и текстово-графических объявлений
7. Сбор семантического ядра
8. Настройка объявлений при минимальном дневном бюджете, экономия Ваших средств при максимуме продаж!
8. Аналитика в Яндекс.Метрике, Вебвизор
9. Выставление целей метрики, ретаргетинг, геотаргетинг
Тестовая Рекламная Кампания - 2000 рублей
Основная Рекламная Кампания - 3000 рублей
После успешной настройки РК предлагаю дальнейшее ведение и оптимизацию рекламной кампании для достижения максимального эффекта!