lesya_koa474057

Настрою Рекламную Кампанию в РСЯ (Рекламная Сеть Яндекс). Специалист интернет-рекламы РСЯ.

Меня зовут Олеся.

Я специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекс.

Провожу:

1. Аудит сайта и предложения на нем перед запуском рекламной кампании - Бесплатно

2. Аудит Ваших прямых конкурентов и Рекламной кампании, если она есть - Бесплатно

3. Создание релевантных объявлений, продающих объявлений

4. Создание продающих картинок

5. Добавление UTM-меток

6. Создание графических и текстово-графических объявлений

7. Сбор семантического ядра

8. Настройка объявлений при минимальном дневном бюджете, экономия Ваших средств при максимуме продаж!

8. Аналитика в Яндекс.Метрике, Вебвизор

9. Выставление целей метрики, ретаргетинг, геотаргетинг

Тестовая Рекламная Кампания - 2000 рублей

Основная Рекламная Кампания - 3000 рублей

После успешной настройки РК предлагаю дальнейшее ведение и оптимизацию рекламной кампании для достижения максимального эффекта!