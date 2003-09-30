lesyapomoltseva

Дизайнер интерьера и экстерьера

О себе:

Привет, меня зовут Олеся, я студентка из Санкт-Петербурга, учусь на факультете средового дизайна. Здесь чтобы набраться опыта работы с заказчиками и составить свое портфолио. Готова взяться за работу любой сложности. В проектах люблю аккуратность, лаконичность в оформлении, простоту и ясность для всех участников процесса.

Ключевые навыки:

- Работа с планами в Arhicad (редактирование и создание с 0)

- 3D визуализация объектов в ARHICAD или TWINMOTION

- Планировка или перепланировка квартиры с учетом эргономических знаний для комфортного проживания

- Простое и понятное оформление проектов с помощью нескольких программ

- Расчет расположения светового оборудования (электрики)

- Дизайн интерьера с подборкой мебели и световых приборов

Контакты:

Мой телефон: +7 923 195 5232

По возможности писать в телеграмм перед звонком)

Цены и сроки работы:

Я здесь, чтобы прежде всего набраться опыта, так что по цене сможем договориться.

Работаю по 50% предоплате, все правки в проекте - бесплатно.

Срок работы зависит от объема проекта. В среднем 1-2 визуализации в день или 2-4 чертежа, на окончательное оформление проекта +2 дня