lesyapomoltseva

Олеся Помольцева lesyapomoltsevalesyapomoltseva
О себе:
Привет, меня зовут Олеся, я студентка из Санкт-Петербурга, учусь на факультете средового дизайна. Здесь чтобы набраться опыта работы с заказчиками и составить свое портфолио. Готова взяться за работу любой сложности. В проектах люблю аккуратность, лаконичность в оформлении, простоту и ясность для всех участников процесса.
Ключевые навыки:
- Работа с планами в Arhicad (редактирование и создание с 0)
- 3D визуализация объектов в ARHICAD или TWINMOTION
- Планировка или перепланировка квартиры с учетом эргономических знаний для комфортного проживания
- Простое и понятное оформление проектов с помощью нескольких программ
- Расчет расположения светового оборудования (электрики)
- Дизайн интерьера с подборкой мебели и световых приборов
Контакты:
Мой телефон: +7 923 195 5232
По возможности писать в телеграмм перед звонком)
Цены и сроки работы:
Я здесь, чтобы прежде всего набраться опыта, так что по цене сможем договориться.
Работаю по 50% предоплате, все правки в проекте - бесплатно.
Срок работы зависит от объема проекта. В среднем 1-2 визуализации в день или 2-4 чертежа, на окончательное оформление проекта +2 дня