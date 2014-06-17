lesyaslusar

Леся Слюсар lesyaslusar

 
29 летУкраина/Сумы
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

здравствуйте, вы попали на резюме очень трудолюбивого человека!

Обращайтесь, я с радостью выполню любую работу, связанную с написанием статей и различных описаний!

Неплохо пишу статьи, и очень быстро. Учусь на юриста, то есть вывод- то, что с ответственностью отношусь к выполнению своей работы!

Перевод с русского на украинский, с украинского на русский.

Делаю всё в поставленные сроки!

Буду рада с Вами сотрудничать!

Написание статейПеревод с русского на украинский
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eugi
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
9 баллов
10 лет назад
Копирайтер-описание игр и фильмов (Сериалы)
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!