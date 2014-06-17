здравствуйте, вы попали на резюме очень трудолюбивого человека!
Обращайтесь, я с радостью выполню любую работу, связанную с написанием статей и различных описаний!
Неплохо пишу статьи, и очень быстро. Учусь на юриста, то есть вывод- то, что с ответственностью отношусь к выполнению своей работы!
Перевод с русского на украинский, с украинского на русский.
Делаю всё в поставленные сроки!
Буду рада с Вами сотрудничать!
Портфолио
- Написание статей, юр. консультацыя126 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!