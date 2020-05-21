Работа с текстами

Помощь с текстами для сайтов, блогов, социальных сетей и др. Переводы.

Мои сильные стороны:

1) Копирайтинг, рерайтинг, SEO тексты, наполнение контента;

2) Перевод с английского на русский язык / EN - RU translating;

3) Переводы на украинский язык.

Высшее образование, диплом филолога. Дополнительное образование - сертификаты "Интернет-маркетолог" и "Копирайтер-маркетолог".