Работа с текстами
Помощь с текстами для сайтов, блогов, социальных сетей и др. Переводы.
Мои сильные стороны:
1) Копирайтинг, рерайтинг, SEO тексты, наполнение контента;
2) Перевод с английского на русский язык / EN - RU translating;
3) Переводы на украинский язык.
Высшее образование, диплом филолога. Дополнительное образование - сертификаты "Интернет-маркетолог" и "Копирайтер-маркетолог".
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание сайтов / дизайн / текст/ мобильная версия19 просмотров