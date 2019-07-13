letosogreet

Моя основная занятость и сфера интересов:Танец, движение.С 2007 г веду занятия в сфере осознанного и спонтанного движения: контактная импровизация, аутентичное движение, 5 ритмов, свободный танец, перформанс.

Самый крупный текст в этом ключе - диплом на тему «Тело и город» (EHU, Литва, 2010 г.). И, в основном, статьи на телесную, двигательную, танцевальную тему.Большой опыт написания текстов имеется и за сферой моих прямых интересов: аннотации к фильмам, книгам, наполнение контента сайтов

Люблю писать, работать с текстом в любых направлениях: копирайтинг, рерайтинг, корректор, расшифровка видео/аудио, seo, сканирование и набор текста, переводы с польского, украинского, с/на белорусский

Создаю сайты, лендинги с помощью конструкторов.Большой опыт менеджмента и управления проектами, работой с базой клиентов, различные способы продвижения мероприятия в интернете.Работаю в Photoshop