Илья Летюка обладает обширным опытом работы в сфере консалтинга в области корпоративных финансов,
управления, инвестиций, маркетинга, стратегического планирования. Общий стаж работы в консалтинговых проектах составляет более 12 лет.
На протяжении последних десяти лет Илья Летюка выполнял крупные консалтинговые проекты для
системообразующих предприятий Российской Федерации, в числе которых: ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России», в частности:
- Разработка концепции и программы реструктуризации социальной сферы ОАО «Газпром».
- Разработка основных схем и механизмов лизинга как формы финансирования проектов в рамках Концепции по развитию лизинговой деятельности в ОАО «Газпром».
- Разработка бизнес-плана проекта развития международного аэропорта «Остафьево» для ООО Авиапредприятие «Газпром
авиа».
- Финансово-экономическое обоснование изменения структуры владения объектами имущества ОАО «Газпром» для ООО «Газфлот».
- Концепция реформирования дирекций по управлению терминально-складским комплексом железных дорог-филиалов ОАО «РЖД».
- Обоснование инвестиций «Развитие системы складоввременного хранения и зон таможенного контроля в структуре ОАО «РЖД».
- Разработка концепции и модели развития объектовгосударственной офисной недвижимости для Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).
В настоящее время основными направлениями деятельности Ильи Летюки как независимого бизнес-консультанта
являются:
- Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, информационных и кредитных меморандумов.
- Выполнение маркетинговых исследований вразличных отраслях экономики.
- Проведение экспертизы инвестиционных проектов.
- Разработка стратегий развития компаний.
С целью профессионального развития Илья Летюка принимает участие в государственных и международных образовательных программах, в частности:
- В 2000 г. – учебный курс в Токио «Финансовая стратегия и менеджмент» с прохождением практики в японской
компании в рамках учебных программ Японской ассоциации по торговле с
Россией и Восточной Европой.
- В 2008 г. прошел подготовку попрограмме дополнительного профессионального образования «Оценка
эффективности инвестиционных проектов в компании» в Институте
нефтегазового бизнеса, Москва.
Наиболеезначимые проекты последних лет:
- Бизнес-план завода сухих строительных смесей в Новосибирской области.
- Инвестиционный проект «Создание высокотехнологичного многопрофильного агрокомплекса
«Сатурн-1» (Республика Ингушетия) – 2 части.
- Бизнес-план расширения производства косметики для крупного национального
- Проект агропромышленного комплекса в Калужской области в составе:
производителя.
- Бизнес-план животноводческого комплекса в Углегорском районе Сахалинской области
(молочное и мясное животноводство КРС).
- Бизнес-план животноводческого комплекса в Ногинском районе Московской области
- ТЭО мусороперерабатывающего предприятия в Курской области.
- Бизнес-план проекта создания полигона по переработке твердых бытовых отходов в
- Бизнес-план мусороперерабатывающего предприятия в Калужской области.
- Бизнес-план завода по производству многослойных полимерных пленок и переработке
- Бизнес-план форелевого и осетрового хозяйства в Белгородской области.
- Бизнес-план инновационного проекта по созданию «Единой городской системы туристических
- Бизнес-планы для проектов коттеджного строительства в городской черте Санкт-Петербурга.
- Бизнес-план строительства коттеджного поселка в Ленинградской области.
- Бизнес-план проекта строительства низкотемпературного склада в Московской области.
- Бизнес-план проекта строительства склада химических реактивов в Московской области.
- Бизнес-план расширения производства бутилированной воды «Ахсау» в РСО-Алания.
- Бизнес-план развития аэропорта Усть-Илимска в Иркутской области.
- Бизнес-план создания медицинского центра в Санкт-Петербурге.
- Бизнес-план организации производства и реализации изделий медицинского назначения
- Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (стентов).
- Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (импланты).
(молочное и мясное животноводство КРС).
Московской области.
полиэтиленовых полимеров
услуг в Санкт-Петербурге».
(стентов) в России.