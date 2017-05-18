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Илья Летюка letuka

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Бизнес-планы, исследования рынков, стратегии развития

Илья Летюка обладает обширным опытом работы в сфере консалтинга в области корпоративных финансов,

управления, инвестиций, маркетинга, стратегического планирования. Общий стаж работы в консалтинговых проектах составляет более 12 лет.

На протяжении последних десяти лет Илья Летюка выполнял крупные консалтинговые проекты для

системообразующих предприятий Российской Федерации, в числе которых: ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России», в частности:

- Разработка концепции и программы реструктуризации социальной сферы ОАО «Газпром».

- Разработка основных схем и механизмов лизинга как формы финансирования проектов в рамках Концепции по развитию лизинговой деятельности в ОАО «Газпром».

- Разработка бизнес-плана проекта развития международного аэропорта «Остафьево» для ООО Авиапредприятие «Газпром

авиа».

- Финансово-экономическое обоснование изменения структуры владения объектами имущества ОАО «Газпром» для ООО «Газфлот».

- Концепция реформирования дирекций по управлению терминально-складским комплексом железных дорог-филиалов ОАО «РЖД».

- Обоснование инвестиций «Развитие системы складоввременного хранения и зон таможенного контроля в структуре ОАО «РЖД».

- Разработка концепции и модели развития объектовгосударственной офисной недвижимости для Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).

В настоящее время основными направлениями деятельности Ильи Летюки как независимого бизнес-консультанта

являются:

- Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, информационных и кредитных меморандумов.

- Выполнение маркетинговых исследований вразличных отраслях экономики.

- Проведение экспертизы инвестиционных проектов.

- Разработка стратегий развития компаний.

С целью профессионального развития Илья Летюка принимает участие в государственных и международных образовательных программах, в частности:

- В 2000 г. – учебный курс в Токио «Финансовая стратегия и менеджмент» с прохождением практики в японской

компании в рамках учебных программ Японской ассоциации по торговле с

Россией и Восточной Европой.

- В 2008 г. прошел подготовку попрограмме дополнительного профессионального образования «Оценка

эффективности инвестиционных проектов в компании» в Институте

нефтегазового бизнеса, Москва.     

Наиболеезначимые проекты последних лет:

  • Бизнес-план завода сухих строительных смесей в Новосибирской области.
  • Инвестиционный проект «Создание высокотехнологичного многопрофильного агрокомплекса

    «Сатурн-1» (Республика Ингушетия) – 2 части.

  • Бизнес-план расширения производства косметики для крупного национального

    • производителя.

  • Проект агропромышленного комплекса в Калужской области в составе:

·        Мастер-план агропромышленного комплекса.·        Бизнес-план животноводческого комплекса(молочное животноводство).·        Бизнес-план бройлерной птицефабрики.·        Бизнес-план рыбоводческого комплекса.·        Бизнес-план свиноводческого комплекса.·        Бизнес-план тепличного хозяйства.
  • Бизнес-план животноводческого комплекса в Углегорском районе Сахалинской области

    (молочное и мясное животноводство КРС).

  • Бизнес-план животноводческого комплекса в Ногинском районе Московской области

    • (молочное и мясное животноводство КРС).

  • ТЭО мусороперерабатывающего предприятия в Курской области.
  • Бизнес-план проекта создания полигона по переработке твердых бытовых отходов в

    • Московской области.

  • Бизнес-план мусороперерабатывающего предприятия в Калужской области.
  • Бизнес-план завода по производству многослойных полимерных пленок и переработке

    • полиэтиленовых полимеров

  • Бизнес-план форелевого и осетрового хозяйства в Белгородской области.
  • Бизнес-план инновационного проекта по созданию «Единой городской системы туристических

    • услуг в Санкт-Петербурге».

  • Бизнес-планы для проектов коттеджного строительства в городской черте Санкт-Петербурга.
  • Бизнес-план строительства коттеджного поселка в Ленинградской области.
  • Бизнес-план проекта строительства низкотемпературного склада в Московской области.
  • Бизнес-план проекта строительства склада химических реактивов в Московской области.
  • Бизнес-план расширения производства бутилированной воды «Ахсау» в РСО-Алания.
  • Бизнес-план развития аэропорта Усть-Илимска в Иркутской области.
  • Бизнес-план создания медицинского центра в Санкт-Петербурге.
  • Бизнес-план организации производства и реализации изделий медицинского назначения

    • (стентов) в России.

  • Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (стентов).
  • Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (импланты).