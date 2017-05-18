Бизнес-планы, исследования рынков, стратегии развития

Илья Летюка обладает обширным опытом работы в сфере консалтинга в области корпоративных финансов,

управления, инвестиций, маркетинга, стратегического планирования. Общий стаж работы в консалтинговых проектах составляет более 12 лет.

На протяжении последних десяти лет Илья Летюка выполнял крупные консалтинговые проекты для

системообразующих предприятий Российской Федерации, в числе которых: ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», РАО «ЕЭС России», в частности:

- Разработка концепции и программы реструктуризации социальной сферы ОАО «Газпром».

- Разработка основных схем и механизмов лизинга как формы финансирования проектов в рамках Концепции по развитию лизинговой деятельности в ОАО «Газпром».

- Разработка бизнес-плана проекта развития международного аэропорта «Остафьево» для ООО Авиапредприятие «Газпром

авиа».

- Финансово-экономическое обоснование изменения структуры владения объектами имущества ОАО «Газпром» для ООО «Газфлот».

- Концепция реформирования дирекций по управлению терминально-складским комплексом железных дорог-филиалов ОАО «РЖД».

- Обоснование инвестиций «Развитие системы складоввременного хранения и зон таможенного контроля в структуре ОАО «РЖД».

- Разработка концепции и модели развития объектовгосударственной офисной недвижимости для Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество).

В настоящее время основными направлениями деятельности Ильи Летюки как независимого бизнес-консультанта

являются:

- Разработка бизнес-планов, технико-экономических обоснований, информационных и кредитных меморандумов.

- Выполнение маркетинговых исследований вразличных отраслях экономики.

- Проведение экспертизы инвестиционных проектов.

- Разработка стратегий развития компаний.

С целью профессионального развития Илья Летюка принимает участие в государственных и международных образовательных программах, в частности:

- В 2000 г. – учебный курс в Токио «Финансовая стратегия и менеджмент» с прохождением практики в японской

компании в рамках учебных программ Японской ассоциации по торговле с

Россией и Восточной Европой.

- В 2008 г. прошел подготовку попрограмме дополнительного профессионального образования «Оценка

эффективности инвестиционных проектов в компании» в Институте

нефтегазового бизнеса, Москва.

Наиболеезначимые проекты последних лет:

Бизнес-план завода сухих строительных смесей в Новосибирской области.

Инвестиционный проект «Создание высокотехнологичного многопрофильного агрокомплекса «Сатурн-1» (Республика Ингушетия) – 2 части.

Бизнес-план расширения производства косметики для крупного национального

производителя. Проект агропромышленного комплекса в Калужской области в составе:

Бизнес-план животноводческого комплекса в Углегорском районе Сахалинской области (молочное и мясное животноводство КРС).

Бизнес-план животноводческого комплекса в Ногинском районе Московской области

(молочное и мясное животноводство КРС). ТЭО мусороперерабатывающего предприятия в Курской области.

Бизнес-план проекта создания полигона по переработке твердых бытовых отходов в

Московской области. Бизнес-план мусороперерабатывающего предприятия в Калужской области.

Бизнес-план завода по производству многослойных полимерных пленок и переработке

полиэтиленовых полимеров Бизнес-план форелевого и осетрового хозяйства в Белгородской области.

Бизнес-план инновационного проекта по созданию «Единой городской системы туристических

услуг в Санкт-Петербурге». Бизнес-планы для проектов коттеджного строительства в городской черте Санкт-Петербурга.

Бизнес-план строительства коттеджного поселка в Ленинградской области.

Бизнес-план проекта строительства низкотемпературного склада в Московской области.

Бизнес-план проекта строительства склада химических реактивов в Московской области.

Бизнес-план расширения производства бутилированной воды «Ахсау» в РСО-Алания.

Бизнес-план развития аэропорта Усть-Илимска в Иркутской области.

Бизнес-план создания медицинского центра в Санкт-Петербурге.

Бизнес-план организации производства и реализации изделий медицинского назначения

(стентов) в России. Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (стентов).

Бизнес-план дистрибуции медицинских материалов (импланты).

· Мастер-план агропромышленного комплекса.· Бизнес-план животноводческого комплекса(молочное животноводство).· Бизнес-план бройлерной птицефабрики.· Бизнес-план рыбоводческого комплекса.· Бизнес-план свиноводческого комплекса.· Бизнес-план тепличного хозяйства.