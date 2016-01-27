Здравствуйте, друзья. Сформулируйте предложение по реализации задачи и функций? Задача в том, чтобы реализовать индивидуальные уведомления в телеграме, для учеников английского языка. 1. Уведомлять о времени занятия утром и за час, перед началом занятия. 2. Уведомлять-напоминать автоматически об оплате ...
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Реализовать алгоритм бота Телеграм Здравствуйте! Задача в том, чтобы реализовать сценарий-алгоритм бота телеграм. Сценарий готов, отправлю в блокноте. Перед тем как откликнуться: 1. скиньте ваши готовые работы или сценарии по которым делали ботов. 2. напишите ваши цены. Жду ваших предложений С уважением, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется парсер яндекс и гугл поиска и сбор данных в общую базу по параметрам, читайте далее подробнее задание. Возможно вы это сделаете на Зенопостере, Zennoposter, (zennobox, зенобокс). Прежде чем как добавляться и писать, пожалуйста ...Базы данных4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $45
Здравствуйте! Требуется парсер яндекс и гугл поиска с 2 по 20 страницы Моя задача отобрать спеца, который сделает парсер, чтобы получать номера телефонов, адресов сайтов, с поисковых машин по интересующим нас запросам Необходимые поля: 1. город, 2. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! -"Прочтите, пожалуйста, задание полностью!" Я менеджер в компании интернет рекламы, моя задача, отобрать дополнительного специалиста на удаленную работу по созданию дизайна для посадочных страниц (landing page). Ниже я опишу требования (высокий уровень ответственности), а вы ответьте ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
- $2
Разместить 10 объяв. в Авито на ваш аккаунт с переадресацией на мой номер. я буду сбрасывать и перезванивать Задание тестовое, для тех кто будет способен делать это постоянно, то есть ежедневно, есть возможность на долговременное сотрудничество. Время ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад