letych

Виталий Литенко letych

 
37 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Чат-бота на FlowXO

    Здравствуйте, друзья.  Сформулируйте предложение по реализации задачи и функций?  Задача в том, чтобы реализовать индивидуальные уведомления в телеграме, для учеников английского языка.  1. Уведомлять о времени занятия утром и за час, перед началом занятия.  2. Уведомлять-напоминать автоматически об оплате ...

    Чат-бот
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Реализовать алгоритм бота Телеграм

    Реализовать алгоритм бота Телеграм Здравствуйте! Задача в том, чтобы реализовать сценарий-алгоритм бота телеграм. Сценарий готов, отправлю в блокноте. Перед тем как откликнуться:  1. скиньте ваши готовые работы или сценарии по которым делали ботов. 2. напишите ваши цены. Жду ваших предложений С уважением, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер поиск яндекс-гугл (возможно Зенобокс, не обяз.)

    Здравствуйте! Требуется парсер яндекс и гугл поиска и сбор данных в общую базу по параметрам, читайте далее подробнее задание. Возможно вы это сделаете на Зенопостере, Zennoposter, (zennobox, зенобокс). Прежде чем как добавляться и писать, пожалуйста ...

    Базы данных4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер поиска яндекс и гугл

    $45

    Здравствуйте! Требуется парсер яндекс и гугл поиска с 2 по 20 страницы Моя задача отобрать спеца, который сделает парсер, чтобы получать номера телефонов, адресов сайтов, с поисковых машин по интересующим нас запросам Необходимые поля: 1. город, 2. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн + прототип landing page (Мебель на заказ)

    Здравствуйте! -"Прочтите, пожалуйста, задание полностью!" Я менеджер в компании интернет рекламы, моя задача, отобрать дополнительного специалиста на удаленную работу по созданию дизайна для посадочных страниц (landing page). Ниже я опишу требования (высокий уровень ответственности), а вы ответьте ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Публикация объявлений в Авито тестовые

    $2

    Разместить 10 объяв. в Авито на ваш аккаунт с переадресацией на мой номер. я буду сбрасывать и перезванивать Задание тестовое, для тех кто будет способен делать это постоянно, то есть ежедневно, есть возможность на долговременное сотрудничество. Время ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад