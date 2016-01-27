Разместить 10 объяв. в Авито на ваш аккаунт с переадресацией на мой номер. я буду сбрасывать и перезванивать Задание тестовое, для тех кто будет способен делать это постоянно, то есть ежедневно, есть возможность на долговременное сотрудничество. Время ...