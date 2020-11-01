Дизайнер интерьеров и художественной ковки
Дизайнер интерьера и художественной ковки. Опыт работы в тандеме с визуализаторами более 15 лет. Но, пробую делать свои проекты сама. Начинающий визуализатор. Поэтому стоимость услуг в двух вариантах. Стоимость проекта с чертежами и профессиональной визуализацией 15 у. е. за м. кв, Если не нужно высокое качество картинки - 8 у е
Портфолио
- Дизайн интерьеров в частном доме.55 просмотров
- Дизайн квартиры в современном стиле.48 просмотров
- Спальня в синих тонах.31 просмотр
- Бюджетный дизайн квартиры-студии.49 просмотров
- Квартира в панельном доме с перепланировкой.28 просмотров
- Квартира в пастельных тонах для молодой пары21 просмотр
- Интерьер спальни и гостиной15 просмотров
- Дом-музей. Проект 2012 года43 просмотра
- Романтичная светлая спальня29 просмотров