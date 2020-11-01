Дизайнер интерьеров и художественной ковки

Дизайнер интерьера и художественной ковки. Опыт работы в тандеме с визуализаторами более 15 лет. Но, пробую делать свои проекты сама. Начинающий визуализатор. Поэтому стоимость услуг в двух вариантах. Стоимость проекта с чертежами и профессиональной визуализацией 15 у. е. за м. кв, Если не нужно высокое качество картинки - 8 у е