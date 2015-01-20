lev_bondarev

Системный программист, веб-программист, копирайтер, немножко прикладник и немножко дизайнер.

Разрабатываю сайты на базе PHP, HTML+JS+CSS, Java. Предпочитаю индивидуальный подход к заказам, для каждого всё разрабатывается с нуля, вплоть до единой таблицы стилей и основных текстов (могу ещё копирайты для страниц писать).

Также разрабатываю приложения для ПК под Windows, от кастомных браузеров (сборка под кого-то и его нужды) до полноценных оболочек определённой функциональности, и конечно, обычное прикладное ПО.

Опыт работы - 5 лет, в основном работаю с .NET, любимые языки - C# и VB.NET.

Среднее время работы над хорошим одностраничным сайтом - одна неделя.

Над полноценным сетевым каталогом - месяц.

Владею английским, французским, украинским.

3 место на paytext.ru.