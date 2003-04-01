levantsova012345

Контент-мейкер

⚠️Со мной вы увеличите свой результат (сумму прибыли) в 2,3 и даже в 10 раз больше⚠️Немного обо мне:Работаю в Instagram уже более 3 лет.Моя задача: привлечение для вас аудитории. Как старой, так и новой👉В мою работу входит полное ведение вашей страницы в Instagram, а именно:Распаковка личности;Написание вовлекающей шапки профиля;Оформление актуальных сторис;Оформление визуала блога, который будет отражать личность, экспертность блога;Составление контент-плана на 9, 12, 15, 18 дней и на месяц; Написание грамотных и утоляющих боль аудитории постов;Креативы, редактирование и оформление stories.В ПОДАРОК для вас я могу провести БЕСПЛАТНЫЙ аудит вашего профиля