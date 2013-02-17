levbondarev

Программист-разработчик
Программист-разработчик PHP, C#, VB.NET, HTML, JavaScript. Разрабатываю сайты\приложения для Windows. Могу выполнить работу по Office. Помогу с администрированием Windows и UNIX.
Навыки:
HTML - до 4-й версии включительно
JavaScript - хорошо
PHP - отлично
C#, VB.NET - отлично
Turbo Pascal 7.0 - хорошо.
Delphi Pascal 7.0 - хорошо
Windows от версии 1.0 до версии 8. - отлично
DOS 5+ - отлично
Linux Ubuntu\Kubuntu\Mandriva - отлично
Могу избавить компьютер от вирусов, установить на него современную систему, помочь с апгрейдом железа (проконсультировать), установить приложения и настроить их, создать сайт, сайт-визитку, сайт-социальную сеть. Могу частично помочь с созданием e-магазина.