levchenkovita

Доброго Вам дня суток!
Имею большой опыт работы с текстами, терпеть не могу орфографические, синтаксические и морфологические ошибки.
Смею предложить свои услуги:
а) рерайт статей любой тематики, рерайт под ключ;
б)редактирование, вычитка текстов;
в)перевод: с русского на украинский, с украинского на русский;
Индивидуальный подход к каждому заказчику, учитываю все пожелания.
Предпочитаю делать рерайтинг на гуманитарную тематику, в то же время делаю рерайт любых статей.
Мои преимущества:
- ответственность;
- доступные тарифы на услуги;
- богатый словарный запас;
- абсолютная грамотность;
- чувство стиля и понимание того, каким должен быть каждый конкретный текст в зависимости от возлагаемых на него задач;
- неконфликтный работник.
Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.
Стоимость работы обговариваю с каждым заказчиком индивидуально.
В ДЕНЬ делаю 100% рерайт до 6 000 знаков (включительно). В месяц - до 120 000 знаков; всегда можно договориться об индивидуальном подходе!
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Как мы работаем:
- Обсуждаем детали работы;
- Вы присылаете мне четкое ТЗ;
- Выбираете меня исполнителем проекта;
- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).
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Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно.
При больших объёмах работы обязательные скидки.
Спасибо за внимание, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.