levchenkovita

Рерайт, редактирование/корректура

Доброго Вам дня суток!

Имею большой опыт работы с текстами, терпеть не могу орфографические, синтаксические и морфологические ошибки.

Смею предложить свои услуги:

а) рерайт статей любой тематики, рерайт под ключ;

б)редактирование, вычитка текстов;

в)перевод: с русского на украинский, с украинского на русский;

Индивидуальный подход к каждому заказчику, учитываю все пожелания.

Предпочитаю делать рерайтинг на гуманитарную тематику, в то же время делаю рерайт любых статей.

Мои преимущества:

- ответственность;

- доступные тарифы на услуги;

- богатый словарный запас;

- абсолютная грамотность;

- чувство стиля и понимание того, каким должен быть каждый конкретный текст в зависимости от возлагаемых на него задач;

- неконфликтный работник.

Работаю по ПРЕДОПЛАТЕ не менее 25% от суммы заказа.

Стоимость работы обговариваю с каждым заказчиком индивидуально.

В ДЕНЬ делаю 100% рерайт до 6 000 знаков (включительно). В месяц - до 120 000 знаков; всегда можно договориться об индивидуальном подходе!

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Как мы работаем:

- Обсуждаем детали работы;

- Вы присылаете мне четкое ТЗ;

- Выбираете меня исполнителем проекта;

- Переводите ПРЕДОПЛАТУ или работаем через СБС (систему безопасных сделок).

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Владение языками: украинский - свободно, русский - свободно.

При больших объёмах работы обязательные скидки.

Спасибо за внимание, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.