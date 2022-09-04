Создам логотип, который выделит из толпы!
Всем добро пожаловать!
В дизайне я уже больше 3-х лет, а год ещё и дизайнер лендингов. Мне безумно нравится выражать людей, их бизнес и окружающий мир через элементы дизайна, выделять их среди миллионов других.
У меня ты можешь заказать:
• Логотипы
• Визитки
• Сертификаты
• Баннеры
• Открытки
• Приглашения
• Листовки, флаеры
• Меню
• Календари
• А так же фирменный стиль
Если у тебя ещё нет названия твоего бренда, я обязательно помогу придумать что-то красивое, яркое и запоминающееся.
Каждый из нас особенный, поэтому к каждому человеку я ищу новый уникальный подход. А так же гарантирую оперативность и доброжелательность в сотрудничестве.
*предложения работы с посредниками не рассматриваю*