Создам логотип, который выделит из толпы!

Всем добро пожаловать!

В дизайне я уже больше 3-х лет, а год ещё и дизайнер лендингов. Мне безумно нравится выражать людей, их бизнес и окружающий мир через элементы дизайна, выделять их среди миллионов других.

У меня ты можешь заказать:

• Логотипы

• Визитки

• Сертификаты

• Баннеры

• Открытки

• Приглашения

• Листовки, флаеры

• Меню

• Календари

• А так же фирменный стиль

Если у тебя ещё нет названия твоего бренда, я обязательно помогу придумать что-то красивое, яркое и запоминающееся.

Каждый из нас особенный, поэтому к каждому человеку я ищу новый уникальный подход. А так же гарантирую оперативность и доброжелательность в сотрудничестве.

*предложения работы с посредниками не рассматриваю*