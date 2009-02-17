Требуется разработать технический проэк основных несущих конструкций многоэтажного здания. Выполнить расчеты и рабочие чертежи конструкции монолитного перекрытия над подвалом и сборного междуэтажного перекрытия. Подробную информацию вышлю по электронной почте. С вопросами и предложениями обращайтесь в ...
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Требуется выполнить проект на языке LAD.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработать программу искусственного интелекта. Предлагаю написать icq бот. Необходимо реализовтаь в боте искуственный интелект,например самообучамость,чтобы бот мог различать и отличать прилагательное от глагола,от существительного и изходя из этого давать ответ на посланную ему ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт16 лет назад
Приветствую всех. задача следующая,есть код программы,реализация на паскале и на сях.Необходимо расписать код от и до,зачем нужны те или иные переменные,типы данных,зачем нужны те или иные процедуры,все подробнейшим образом. Задача одна,реализована на двух языках,необходимо так ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт16 лет назад
Привет всем. Необходимо разработать программу, в которой было бы реализовано шифрование RSA. Любой язык программирования. Программа произвольная. Например вводишь число жмешь "шифровать" число шифруется. Главное - реализация самого алгоритма. Готов выслушать любые предложения по реализации. ...Прикладное ПО11 заявокЗакрыт16 лет назад
Приветствую всех! Требуется зделать курсовой проект по схемотехнике "Генератор с мостом Вина".Теория,расчет,оформление по гостам.Бюджет 500 руб. Оплата через вебмани. Всем спасибо за внимание!Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Привет всем! Необходимо пару фотографий переделать в рисованные (пример - заставки Дома2). Пример смотрите по ссылке: http://www.utzpk.ru/primer.jpg С предложениями обращайтесь в icq 999213. Спасибо за внимание!Обработка фотографий17 заявокЗакрыт16 лет назад
Приветствую всех. Необходимо в короткие сроки выполнить курсовой проект по предмету "Теория автоматов". Задание смотрите ниже: На вход автомата поступает непрерывная последовательность букв z1, z2 и z3, составляющих ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 лет назад