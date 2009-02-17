Приветствую всех. задача следующая,есть код программы,реализация на паскале и на сях.Необходимо расписать код от и до,зачем нужны те или иные переменные,типы данных,зачем нужны те или иные процедуры,все подробнейшим образом. Задача одна,реализована на двух языках,необходимо так ...