Разработка дизайна для вашего бизнеса
Привет
Рад предложить свои услуги!
- Оформление социальных сетей Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube
- Дизайн сайта в Figma, по необходимости с версткой на Tilda
- Разработка дизайна баннеров, буклетов, брошюр, листовок, визиток, календарей
- Разработка логотипа по вашему эскизу или с нуля
Работаю в программах:
- Figma
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe After Effects
Контакты для связи:Почта: [email protected]
Телефон (Viber, WhatsApp): +7(930)-873-80-01
Telegram: @andrei_tanlan
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Dribbblе: https://dribbble.com/Levin_777
Behance: https://www.behance.net/levin_dz
Facebook: https://www.facebook.com/andreilevinn/
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Портфолио
- Дизайн сайта ветеринарной клиники16 просмотров