levin_andrei_777

Андрей levin_andrei_777

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка дизайна для вашего бизнеса

Привет 

Рад предложить свои услуги!

  • Оформление социальных сетей Вконтакте, Facebook, Instagram, YouTube
  • Дизайн сайта в Figma, по необходимости с версткой на Tilda
  • Разработка дизайна баннеров, буклетов, брошюр, листовок, визиток, календарей
  • Разработка логотипа по вашему эскизу или с нуля

Работаю в программах:

  • Figma
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe After Effects

Контакты для связи:

Почта: [email protected]

Телефон (Viber, WhatsApp): +7(930)-873-80-01

Telegram: @andrei_tanlan

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Dribbblе: https://dribbble.com/Levin_777

Behance: https://www.behance.net/levin_dz

Facebook: https://www.facebook.com/andreilevinn/

Портфолио