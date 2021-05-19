levinfreelance

Маркетолог/SEO-специалист

Последние 3 года был на разных проектах и должностях, поэтому ниже привожу навыки.

Навыки:

1) Фронт-энд разработка - HTML, СSS и базовый уровень JS.

2) Seo специалист - подборка запросов и их кластеризация, техническая оптимизация и работа с метатегами, анализ выдачи, конкурентов, прототипирование страниц, работа с метрикой и вебмастером для выявление проблем, слабых мест сайта.

3) Арбитражник - Фарм акков в Facebook через Indigo, расшаривание бизнес акков, создание страниц, запуск и настройка рк, создание крео в sup или же фотошоп.