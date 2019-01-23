levira2607

Ирина levira2607

 
33 годаУкраина/Запорожье
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Бизнес копирайтинг

Выпускница курса "Бизнес копирайтинг" в IMT-академии (Академия интернет маркетинг технологий, г. Днепр). Исследование рынка, сегментирование целевой аудитории (определение потребностей, подбор методов работы с каждым сегментом). Анализ конкурентов, разработка уникального торгового предложения, на основании которого можно отстроиться от конкурентов. Написание продающих текстов (в том числе и SEO), на главную страницу сайта, страницу "О компании", описание товаров и услуг.

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