Бизнес копирайтинг

Выпускница курса "Бизнес копирайтинг" в IMT-академии (Академия интернет маркетинг технологий, г. Днепр). Исследование рынка, сегментирование целевой аудитории (определение потребностей, подбор методов работы с каждым сегментом). Анализ конкурентов, разработка уникального торгового предложения, на основании которого можно отстроиться от конкурентов. Написание продающих текстов (в том числе и SEO), на главную страницу сайта, страницу "О компании", описание товаров и услуг.