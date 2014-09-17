Программист PHP и MySQL, AJAX, Javascript,Специалист по ShopCMS

Услуги:

Реализация проектов с использованием баз данных MySQL; php-скрипты различных направлений: новостные движки, гостевые, галереи, магазины, и многое др. Дописание функционала для уже готовых скриптов. Поиск и исправление ошибок в скриптах. Создание сайтов различной сложности: визитки, корпоративные, личные, магазины, каталоги и т.д. Использование AJAX. Воплощение Ваших идей в реальность.

Все пишется с нуля и будет сделано под Ваши нужды, без лишних ненужных функций. Только то, что действительно нужно Вам и удобно для Вас и Ваших клиентов.

Установка скрипта (сайта) на сервер:

Так же помогу в выборе хостинга и подготовке его для работы, а так же настрою все, что будет необходимо для успешного запуска проекта.

Дополнительные услуги:

Разработка сайтов на CMS 1С-Битрикс

Занимаюсь доработкой ShopCMS (интернет-магазин), ShopScript и написанием модулей для них.

Покупка доменов:

При необходимости приобрету для Вас домены по низким ценам.

Поддержка:

Предлагаю качественную техническую поддержку интернет-проектов.

Достоинства:

ответственный, целеустремленный, настойчивый, довожу дела до конца.

Оплата:

Простые скрипты – оплата после выполнения работы.

Крупные проекты – поэтапная оплата (обсуждается индивидуально).

Способы оплаты: Web-Money, Яндекс Деньги, Contact, Юнистрим, банковский перевод и др.