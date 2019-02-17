Составления исковых заявлений, ходатайств, жалоб. Претензия, договора. Бизнес консультации. Опыт, руководитель юридического агентств

Работаю с бизнесом, защита прав потребителей. Судопроизводство. Сопровождение бизнеса- от регистрации до ликвидации бизнеса. Составление и ведение искового делопроизводства. Подача жалоб и претензий, защита по кредитам. Опыт работы руководителем Организации по защите прав потребителей, и руководителем юридического агентства (входящего в топ 50 по версии Право ру).