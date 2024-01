Проф. навыки:

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ:

Владение методиками управления ресурсами, проектами и производствами.

Опыт построения организационных диаграмм.

Опыт разработки CRM систем

ОПТИМИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА

· Опыт решения задач по оптимизации управления ресурсами

· Владение методиками по расчету и оптимизации маршрутов.

КИП и SCADA

Опыт разработки микропроцессорных автоматических систем на базе чипов AVR, а также

контроллеров и КИП Moeller, Schneider Electric, NXT, RCX

Владение языками программирования микроконтроллеров: FBD, Zelio logic, Assembler

(MASM), Mikropascal, C for Arduino, Robolab

Опыт разработки компьютерных систем управления производством, в т.ч. SCADA систем,

ПО: TraceMode.

Опыт создания датчиков на полупроводниковых элементах, внедрение их в системы КИП (Подключение к PLC)

· Опыт разработки интерактивных приложений для презентаций и автоматизации расчетов а также CALS на Visual Basic.

ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

· Граф. Редакторы: Corel Draw, Adobe Illustrator, Photoinstrument

· Презентации PowerPoint, Видеомонтаж, Макетирование и граф. Дизайн.

· CAD/CAM/CAE – T-Flex, AutoCad, FloorPlan

СИСТЕМНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. НАВЫКИ

· Сборка, ремонт, установка ПО на ПК, ноутбуки, тонкие клиенты, серверы

· Windows Server

· Сети, конференц. оборудование

ВЛАДЕНИЕ WEB технологиями

● Владение веб языками: HTML,CSS, PHP

● СУБД: Oracle SQL

● CMS: wordpress, joomla, cs-cart и др.

· Apache+MYSQL, WEB и почтовые сервера

Образование:

Национальный авиационный университет, г.Киев (2016 г.)

Автоматика и Автоматизация на транспорте (магистр)

Национальный авиационный университет, г.Киев (2014 г.)

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

(бакалавр)

Технологический лицей ОРТ (2010 г.)

Программирование (Среднее)

Сертификаты:

● English, level B2 (Independent User) (август 2009 г. - Hampstead school of English, London)

● HP, GET-IT - Graduate Entrepreneurship Training through IT (май 2010

г. - Учебный центр HP-ORT GET-IT в г.Киеве)

● Компьютерные и информационные технологии / ICT (май 2010 г. ORT Resource Technology Center att. to the Technology Lyceum, Kyiv)

Опыт работы:

Школа 128, г.Киев

Инженер электроник (лаборант) (сентябрь2013 г. - н.в.) Обязанности:

Управлениесайтом, координирование проектов фестиваля, консультирование по аппаратно-техническому обеспечению фестиваля.

Успешнопроведены 3 фестиваля, сайт - успешно работает.

Общественнаяорганизация ГО «Новый Выход»

Глава Наблюдательного совета (январь2014 г. - май 2015 г.)

Обязанности:

Формированиепрограммы деятельности организации.

Организацияи проведение игр-квестов.

Владею языками: Английский (свободный), Украинский (свободный),Русский (свободный), Иврит (базовый).

Публикации:

Aircraft outercontour in flight mode diagnostic system / V.M. Kazak, D.O. Shevchuk, N.A. Tymoshenko, M.H. Levchenko, O.M.Pavlenko // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering&Technology,

India. – 2014. – Vol. 3. – Issue 10. – Р. 3508-3510

Arodynamic statediagnosing method of aircraft with thermal field usage / V.M. Kazak, D.O. Shevchuk, A.E.Babenko, M.H. Levchenko // Scientific Journal «ScienceRise». – 2014. – №4/2(4).

– С. 81-89.

Recofigurableflight control system / V.M. Kazak, D.O. Shevchuk, M.P. Kravchuk, M. H. Levchenko, O.M.Pavlenko // International Journal of Advanced Research in Computer Engineering

& Technology, India. – 2014. – Vol. 3. – Issue 11. – pp. 3999-4006.

Automatic wingleading edge airplane aerodynamic diagnostics system in flight condition / D.O. Shevchuk, M.H. Levchenko,O.M. Pavlenko // VI World Congress «Aviation in the ХХІ-st Century»: Conference Proceedings, 24-26September 2014. – К. :NAU, 2014. − V. 1. − Р.1.4.47-1.4.50.

Automation of aircraft controlreconfiguration in flight special situation / V.M. Kazak, D.O.Shevchuk, V.G. Vovk, M.H. Levchenko // IEEE 3-rd International Conference

«Methods and Systems of Navigation and Motion Control»: Conference Proceedings,

9-12 October 2014, Kyiv, Ukraine. – Р. 161-164.

Математическая модель движения самолета в условиях возникновенияособой ситуации в полете / В.М. Казак, Д.О. Шевчук, М.А. Васильев, М.Г.Левченко, А.Н. Павленко // Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні

системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2014)»:

матеріали конференції, 28-31 травня 2014. – Євпаторія: ХНТУ, 2014. – С. 76-78.