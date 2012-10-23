Имею художественное образование - хорошо рисую. Поэтому все что касается графики мне интерестно (3D Max, Photoshop). Занимаюсь веб программированием сайт http://www.digann.ru собственного производства, написан на CouldFusion. Пытаюсь заниматься электронной коммерцией с использованием автоматических сервисов WebMoney.

Пока все.

Написание скриптов на JavaScript, ColdFusion, AJAX(JavaScript, ColdFusion).

Знание и использование MSSQL в связке с ColdFusion.