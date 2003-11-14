HTML & CSS верстка, разработка сайтов
Привет! Меня зовут Анастасия. Я предоставляю свои услуги по верстке и разработке сайтов с гарантией качества работы.
Образование:
На данный момент студента Минского Государственного Лингвистического Университета | 2 курс
Курс "JavaScript разработка" с сертификатом от Stepik - пройден.
Курс "JavaScript/Front-end 2022Q3" от The Rolling Scopes School - в процессе.
Курс "Веб-разработка: HTML & CSS" от Stepik - пройден.
Навыки:
Верстка лендингов, многостраничных сайтов, визитных карточек.
JavaScript, HTML, Bootstrap 5, CSS/SCSS.
Методология БЭМ при верстке сайтов.
Git/Github
Чистый код, ничего лишнего.
Мои контакты:
Telegram: @levsh1tskaya
Linkedin: Тык
Я против войны в Украине!