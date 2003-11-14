HTML & CSS верстка, разработка сайтов

Привет! Меня зовут Анастасия. Я предоставляю свои услуги по верстке и разработке сайтов с гарантией качества работы.



Образование:

На данный момент студента Минского Государственного Лингвистического Университета | 2 курс



Курс "JavaScript разработка" с сертификатом от Stepik - пройден.

Курс "JavaScript/Front-end 2022Q3" от The Rolling Scopes School - в процессе.

Курс "Веб-разработка: HTML & CSS" от Stepik - пройден.





Навыки:

Верстка лендингов, многостраничных сайтов, визитных карточек. JavaScript, HTML, Bootstrap 5, CSS/SCSS. Методология БЭМ при верстке сайтов. Git/Github Чистый код, ничего лишнего.

Мои контакты:

Telegram: @levsh1tskaya

Linkedin: Тык









