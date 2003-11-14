levsh1tskaya

Анастасия Левшицкая levsh1tskaya

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
HTML & CSS верстка, разработка сайтов

Привет! Меня зовут Анастасия. Я предоставляю свои услуги по верстке и разработке сайтов с гарантией качества работы.

Образование:

На данный момент студента Минского Государственного Лингвистического Университета | 2 курс


Курс "JavaScript разработка" с сертификатом от Stepik - пройден.
Курс "JavaScript/Front-end 2022Q3" от The Rolling Scopes School - в процессе.
Курс "Веб-разработка: HTML & CSS" от Stepik - пройден.


Навыки:

  1. Верстка лендингов, многостраничных сайтов, визитных карточек.

  2. JavaScript, HTML, Bootstrap 5, CSS/SCSS.

  3. Методология БЭМ при верстке сайтов.

  4. Git/Github

  5. Чистый код, ничего лишнего.

Мои контакты:

Telegram: @levsh1tskaya
Linkedin: Тык