Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директе, пишите!

Занимаюсь настройкой яндекс директа. приведу клиентов с яндекса в ваш бизнес, есть опыт в настройке и ведении, как большим компаниям, так и тем кто только в начале пути и не хочет тратить большие деньги на рекламу. Работаю на результат.

- Сбор всей семантики в вашей нише

- 1 запрос - 1 объявление

- Отминусовка нецелевых запросов

- Создание кампании на РСЯ с адаптивным текстом

- Разбивка кампаний по регионам

- Установка Метрики и прописывание целей