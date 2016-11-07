lex72ru

Алексей lex72ru

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директе, пишите!

Занимаюсь настройкой яндекс директа. приведу клиентов с яндекса в ваш бизнес, есть опыт в настройке и ведении, как большим компаниям, так и тем кто только в начале пути и не хочет тратить большие деньги на рекламу. Работаю на результат. 

- Сбор всей семантики в вашей нише

- 1 запрос - 1 объявление 

- Отминусовка нецелевых запросов 

- Создание кампании на РСЯ с адаптивным текстом 

- Разбивка кампаний по регионам 

- Установка Метрики и прописывание целей