Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директе, пишите!
Занимаюсь настройкой яндекс директа. приведу клиентов с яндекса в ваш бизнес, есть опыт в настройке и ведении, как большим компаниям, так и тем кто только в начале пути и не хочет тратить большие деньги на рекламу. Работаю на результат.
- Сбор всей семантики в вашей нише
- 1 запрос - 1 объявление
- Отминусовка нецелевых запросов
- Создание кампании на РСЯ с адаптивным текстом
- Разбивка кампаний по регионам
- Установка Метрики и прописывание целей
Действие аккаунта приостановлено!