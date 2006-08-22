Нужно было перевести справку к программе. Для оценки умения переводить всем было дано пробное задание. Алексей оказался единственным из тех, кто выполнил пробное задание с учетом специфики текста. Кроме того порадовало знание им html, благодаря чему мне не пришлось выполнять лишнюю работу по компоновки текста справки.