В 2002 году с отличием закончил факультет иностранных языков Смоленского государственного педагогического университета (ныне СмолГУ) по специальности "преподаватель немецкого и английского языков". В 1999-2001 учился в Хагенском заочном университете (Fern-Universitaet Hagen) по специальности "Социология". Кроме красного диплома СГПУ есть серитфикат Хагенского заочного университета об окончании курса "Geschaeftsdeutsch" (бизнес-немецкий). Занимаюсь музыкой, графикой, переводами, сайтостроением. Знаю Photoshop, Corel, Dreamweaver, Cubase, CAT-tools (Trados, Wordfast).
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
17 лет назад
Нужно было перевести справку к программе. Для оценки умения переводить всем было дано пробное задание. Алексей оказался единственным из тех, кто выполнил пробное задание с учетом специфики текста. Кроме того порадовало знание им html, благодаря чему мне не пришлось выполнять лишнюю работу по компоновки текста справки.
Ответный отзыв
Порядочный заказчик, оплатил фактически сразу. Короче, положительный опыт сотрудничества.