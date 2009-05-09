lexA707

Дмитрий lexA707

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

olsheu
43 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Написать исследование дипломной работы
Отличный заказчик! Вовремя заплатил. Рекомендую всем!
Побольше бы таких исполнителей)))!!! Заказ сделан в срок и без лишних вопросов)!
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Dandara
Олеся 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Публицистика В. Г. Короленко в 1920-е годы
В первую очередь хочу отметить, что данный работодатель очень приятный и позитивный человек, добросовестный и очень трудолюбив. Было очень приятно сотрудничать. Желаю успехов в дальнейшей трудовой деятельности.
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Диплом Особенности правового регулирования оплаты
Дмитрий - отличный заказчик, с которым легко работать и просто общаться :) Плюс ко всему - своевременная оплата. Спасибо!
Работу выполнила в срок, задание было не простое,т.к.изменения в законодательстве произошли в конце 2008 года,но не смотря на это все выполнено великолепно:) молодец:)
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