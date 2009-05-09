Необходимо выполнить контрольную работу состоящую из 2 заданий срок 20 апреля главное требования- качество и сроки!
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт11 лет назад
Работа состоит из 3-х элементов- ОКТП,РЦС и схемотехника на каждый элемент работы имеется подробное задание с схемами и т.д.Закрыт13 лет назад
1. Тема: «Электроснабжение жилого дома с офисными помещениями в г.Петрозаводске» 2. Технические требования и исходные материалы: 1.ПУЭ-7 2.ГОСТ 13109-97 Электрич. Энергия. Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения. 3.Федеральный закон от 26.03.2003г. ...Закрыт13 лет назад
Диплом - Разработка мероприятий по повышению безопасности технологического процесса лазерного раскроя материала по результатам аттестации рабочих мест. срок - 17.06-19.06 есть методичка и приложенияЗакрыт14 лет назад
Написать часть диплома 20 мая. "расчётно-аналитическая". должен войти swot-анализ и предложения по усовершенствованию управления товарным ассортиментом.Закрыт14 лет назад
Нужно проанализировать хотя бы несколько самых важных его статей (кроме Писем к Луначарскому) и не нужна биография автора объем - 12-13 страниц, срок 9 мая и обязательно ссылки внизу страницыЗакрыт14 лет назад
Пункты курсовой работы: 1. Анализ рынка 2. Маркетинговая стратегия 3. Анализ рекламной активности 4. Рекламная стратегия 5. Медиа бриф 6. Конкурентный анализ (SWOT-анализ) 7. Демографические, географические, психологические характеристики ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Эта вторая курсовая, должна быть основная часть - практика (пример какой то организации) . первая курсовая звучала так: Тенденции развития организаций: партисипативная, предпринимательская и ориентированная на динамику рынка организации.Срок сдачи до начала мая. при не.обходимости ...Закрыт14 лет назад
Написана теоретическая часть дипломной работы, и начало исследовательской/Нужно cделать дисперсионный анализ и корреляцию (построить корреляционные плеяды). Все результаты наглядно изобразить в дипломе.есть данные и теория.срок до 1-2 маяЗавершен14 лет назад
1) Прагматическое моделирование бизнес-процесса предприятия как фактор повышение конкурентоспособности. 2) экономико-математическая модель ценообразование в условиях игровой неопределенности.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Технология ремонта подвижного железнодорожного состава имеются образец курсового проекта и много примеровРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Курсовая на тему:развитие адаптивных свойств темперамента у детей дошкольного возраста. 1 глава "понятие адаптации и темперамента в современных психолого-педагогических исследований" (все теории) 1.1. исторический аспект изучения темперамента. 1.2 современный ...Закрыт15 лет назад
Курсовая работа по дисциплине:Рабочие процессы конструкций и основы расчёта тепловых двигателей и энергоустановок. на тему:Расчёт рабочего процесса поршневого ДВС и проектирования его систем. есть только дано:Исходные данные: обозночение двигателя по ГОСТ 4 Ч ...Закрыт15 лет назад
Проблемы: Основная мотивация пластической операции. К чему может привести некачественная пластика. С какими рисками связанны различные пластические операции. Ошибки пластической хирургии. Желание быть красивее всех. Категории пациентов. Изменение тела и жизни с помощью пластики. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт15 лет назад
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Разработать проект бумагоделательной машина производительностью-350 тонн/сутки,мешочной бумаги с разработкой сеточной части В работе обязательное наличие чертежей: 1 .схема общая 2. общий вид части сетки 3.любые 2-а вало-сеточной части требования ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курсовая тема:Налогооблажение предприятий индустрии моды" структура работы: -описать о данном бизнесе в целом -сослаться на какую либо отрасль- ателье например, или еще что либо,но без конкретики(названий фирм и т.д.) ...Закрыт16 лет назад
Курсовая: Бестраншейная прокладка трубопровода диаметром 840мм Объем 40ст. Расчетная часть обязательна, сойдет Расчет толщины стенки! Обязателен Чертеж ЛЮБОГО оборудования для прокладки бестраншейным способом, в автокаде! В курсовой указать участок и место ...Закрыт16 лет назад
Курсовая работа: "развитие сетевых структур в РФ и их влияние на национальную экономику" объём: 25 страниц срок 14 апреля цена 700р.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Тема:валютный курс и платежный баланс срок:15 апреля цена 400р. объем 10-15стрРефераты, Курсовые и Дипломы19 заявокЗакрыт16 лет назад
Курсовая работа на тему "сравнение иерархий научного и паранаучного сообществ" Объем до 40 страниц, нужно исследование ( желательно сделать статистику и корреляцию данных). Шрифт 14, интервал полуторный, список литературы не менее 25 источников. Исследование ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт16 лет назад