lexa1978

Чаурин Алексей lexa1978

 
45 летРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
работаю качествено и хорошо

Я очень хороший специалист по всем напровлениям

Портфолио
Аудиомонтаж
нет отзывов
$100/час
от $100
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $100
нет рейтинга