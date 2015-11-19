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Чаурин Алексей
lexa1978
lexa1978
45 лет
Россия
/
Екатеринбург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
работаю качествено и хорошо
Я очень хороший специалист по всем напровлениям
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Выполняю все функции администратора
186 просмотров
Аудиомонтаж
нет отзывов
$100/час
от $100
нет рейтинга
Системное администрирование
нет отзывов
$10/час
от $100
нет рейтинга
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