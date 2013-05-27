Есть интерес магазин на 1с битрикс o-pencil.ru На нем нужно произвести следующие работы: - Не правильно работает поисковик сайта (Исправить работу поисковой строки) - Вывести в списке товара подробную информацию ...
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
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Дорогие фрилансеры! Нужен помощник, связанным с ПК: В обязанности входит: 1) Ответы на вопросы в онлайн чате на сайте aforsage.ru 2) Разместить статью на блоге wordpress в соответствии с ...Служба поддержки2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуется человек в команду молодых и успешных, который сможет лидогенерить на результат. Мы приглашаем не только заработать денег, мы приглашаем стать частью нашей команды и вместе двигаться к своим целям. ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Нужен человек, который будет делать подписчиков в рассылку Вот несколько landing page 9mistakes.alexeyushaev.ru... 2pif.ru/ Нужно на них гнать трафик, чтобы получать ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен веб-аналитик для просчета конверсий и для оценки эффективности подписных страниц, для постановки экспериментов, который разбирается в создании сайтов на уровне начальном уровне – знает как куда и что переставить, чтобы все показывалось правильно, чтобы ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать рекламную компанию в Яндекс.Директ на нашем аккаунте. 300 объявлений – 300 ключевых слов. Компания занимается помощью в продаже и подборе автомобилей – более подробно здесь aforsage.ru/ Требования к ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт12 лет назад