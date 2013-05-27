lexa7733

Михаил lexa7733

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Внести правки в интернет магазине

    Есть интерес магазин на 1с битрикс o-pencil.ru   На нем нужно произвести следующие работы:   - Не правильно работает поисковик сайта (Исправить работу поисковой строки)   - Вывести в списке товара подробную информацию ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Лидген на результат

    $1000

    Требуется человек в команду молодых и успешных, который сможет лидогенерить на результат. Мы приглашаем не только заработать денег, мы приглашаем стать частью нашей команды и вместе двигаться к своим целям. ...

    Лидогенерация
    Контекстная реклама4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется веб-аналитик

    $50

    Нужен веб-аналитик для просчета конверсий и для оценки эффективности подписных страниц, для постановки экспериментов, который разбирается в создании сайтов на уровне начальном уровне – знает как куда и что переставить, чтобы все показывалось правильно, чтобы ...

    Тестирование сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать рекламную кампанию в Яндекс.Директе

    $50

    Необходимо сделать рекламную компанию в Яндекс.Директ на нашем аккаунте. 300 объявлений – 300 ключевых слов. Компания занимается помощью в продаже и подборе автомобилей – более подробно здесь aforsage.ru/ Требования к ...

    Контекстная реклама5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад