PHP5(ООП) / MySQL,
HTML/CSS/ (базовые знания, сверстать страницу могу, но лучше отдать такую работу верстальщику),
JS/Ajax/jQuery
SVN/Mercurial
Профессиональные навыки:
Знание некоторых шаблонов(паттернов) проектирования.
Знакомство с php-фреймворками: Yii, Zend Framework и CI совсем немного, предпочтение отдал Yii
Знание регулярных выражений: да.
Опыт работы: около года в web-студии и больше года удаленной работы.
Есть достаточный опыт написания парсеров, грабберов и др. скриптов.
Знание языков: Русский, Украинский, Английский (на уровне чтения документации со словарем).
Стандарт кодирования согласно Zend Framework Coding Standard for PHP.
Знание Linux на уровне пользователя.
Отмечу так же:
- умение быстро разбираться в чужом коде;
- достаточно быстро адаптируюсь и обучаюсь;
- желание работать в команде со специалистами уровнем выше, с целью быстрого развития;