Web-developer, PHP программист

PHP5(ООП) / MySQL,

HTML/CSS/ (базовые знания, сверстать страницу могу, но лучше отдать такую работу верстальщику),

JS/Ajax/jQuery

SVN/Mercurial

Профессиональные навыки:

Знание некоторых шаблонов(паттернов) проектирования.

Знакомство с php-фреймворками: Yii, Zend Framework и CI совсем немного, предпочтение отдал Yii

Знание регулярных выражений: да.

Опыт работы: около года в web-студии и больше года удаленной работы.

Есть достаточный опыт написания парсеров, грабберов и др. скриптов.

Знание языков: Русский, Украинский, Английский (на уровне чтения документации со словарем).

Стандарт кодирования согласно Zend Framework Coding Standard for PHP.

Знание Linux на уровне пользователя.

Отмечу так же:

- умение быстро разбираться в чужом коде;

- достаточно быстро адаптируюсь и обучаюсь;

- желание работать в команде со специалистами уровнем выше, с целью быстрого развития;