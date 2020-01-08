lexispexiz

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я FullStack разработчик, живу и работаю в Киеве. Имею опыт разработки под различные платформы свыше трёх лет, ищу частные заказы, также рассматриваю возможность сотрудничества в команде, на разовой, либо постоянной основе, удалённо, или в Киевском офисе.
Веб-Мастер с основным направлением - программирование, создание, сопровождение и поддержка кода на PHP, Java, JavaScript/TipeScript и HTML/CSS верстка. Администрирование хостинга, сервер Apache/Linux и Баз Данных SQL. Подключение протокола безопасности SSL/HTTPS.
Делаю разработку, правку, доработку и редизайн сайтов с учётом специфики поисковой выдачи, причём в обоих направлениях при создании/настройке, как Front-End, так и Back-End, а также специфики подключения к социальным сетям и плагинам, связка сайта, вход/логин из-под пользователя и комментариями от соц-сети, социальные кнопки Поделится.
Fron-End
Верстка Адаптивных (Mobile First) макетов на HTML5, CSS3, JavaScript. Создание, подключение и настройка анимаций. Интерактивные макеты на Bootstrap, Angular и защищённые Ajax-запросы.
Back-End
Веб Приложения и сайты в основном на Laravel, либо на чистом PHP свой API, с блокировкой от CRSF бот-атак, оставляю возможность максимально лёгкой поддержки и развития кода. Базы данных на MySQL с повышенной безопасностью, защита от SQL-инъекций, оптимизация запросов для ускорения отклика базы.
Desktop
Опыт разработки десктопных приложений на Java под Windows, Linux и Mac, с возможностью синхронизации с удалённым серверным приложением (сайтом), автоматической синхронизацией данных и публикаций.
WordPress
Опыт по запуску и поддержке проектов на WordPress, применению и редактированию тем, настройке шаблонов, подключению, написанию и редакции/адаптации плагинов.
Приблизительные цены на работы по сайтам:
Одно-страничный сайт от $14
Сайт визитка (5 страниц) от $29
Лендинг (1 страница с анимацией) от $49
Интернет Магазин (от 10 страниц) от $89
Работы и Услуги:
- Сайт под ключ:
Сайт визитка
Промо Сайты
Лендинг Пейдж
Новостной сайт, Инфо блог
Сайт для фирмы, или предприятия
Интернет Магазин, Веб Витрина
Соц-сети, или Корпоративные Сети
Создание корпоративных сайтов
Форумы, отзовики и месенджеры
Новостных и Социальных порталов
- Поддержка и Исправления:
Адаптация под СЕО
Разработка семантики ядра сайта
Исправление верстки и разметки
Автоматизация для SEO - авто-заполнение заголовков и тегов
Настройка и изменения дизайна, верстки
Исправление ошибок, настройка и правка Движка Сайта
Оптимизация запросов к базе данных
Исправление и настройка подключения к базам
Поддержка и обслуживание сайтов
Переезд сайта на другой адрес домен
Переезд сайтов на другой движок
Миграции Баз Данных
- Поддержка, Правки и Дополнения:
Подключения функций и плагинов
Добавление связи, сообщений
Настройка отправки почты
Добавление и/или настройка авторизации
Подключении статистики и счётчиков
Всплывающие Диалоговые Окна и формы связи
Личные проекты, примеры работ (портфолио):
https://progerskill.com - Мой Блог о Программировании на Java
https://vegansfreedom.com - Блог о Питании и Здоровье
https://lexis-studio.com - Пример Моего проекта: Лендинг для Веб-Студии
https://polska.inf.ua - Образовательный блог о Польше
http://vegan.inf.ua - Блог Вегетаианство в Украине
http://lexpex.uphero.com - Самописный Интернет Магазин с регистрацией и Админ-Панелью, корзина и оформление заказов, отправка почты