lexispexiz

Веб-Мастер, FullStack разработчик

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я FullStack разработчик, живу и работаю в Киеве. Имею опыт разработки под различные платформы свыше трёх лет, ищу частные заказы, также рассматриваю возможность сотрудничества в команде, на разовой, либо постоянной основе, удалённо, или в Киевском офисе.

Веб-Мастер с основным направлением - программирование, создание, сопровождение и поддержка кода на PHP, Java, JavaScript/TipeScript и HTML/CSS верстка. Администрирование хостинга, сервер Apache/Linux и Баз Данных SQL. Подключение протокола безопасности SSL/HTTPS.

Делаю разработку, правку, доработку и редизайн сайтов с учётом специфики поисковой выдачи, причём в обоих направлениях при создании/настройке, как Front-End, так и Back-End, а также специфики подключения к социальным сетям и плагинам, связка сайта, вход/логин из-под пользователя и комментариями от соц-сети, социальные кнопки Поделится.

Fron-End

Верстка Адаптивных (Mobile First) макетов на HTML5, CSS3, JavaScript. Создание, подключение и настройка анимаций. Интерактивные макеты на Bootstrap, Angular и защищённые Ajax-запросы.

Back-End

Веб Приложения и сайты в основном на Laravel, либо на чистом PHP свой API, с блокировкой от CRSF бот-атак, оставляю возможность максимально лёгкой поддержки и развития кода. Базы данных на MySQL с повышенной безопасностью, защита от SQL-инъекций, оптимизация запросов для ускорения отклика базы.

Desktop

Опыт разработки десктопных приложений на Java под Windows, Linux и Mac, с возможностью синхронизации с удалённым серверным приложением (сайтом), автоматической синхронизацией данных и публикаций.

WordPress

Опыт по запуску и поддержке проектов на WordPress, применению и редактированию тем, настройке шаблонов, подключению, написанию и редакции/адаптации плагинов.

Приблизительные цены на работы по сайтам:

Одно-страничный сайт от $14

Сайт визитка (5 страниц) от $29

Лендинг (1 страница с анимацией) от $49

Интернет Магазин (от 10 страниц) от $89

Работы и Услуги:

- Сайт под ключ:

Сайт визитка

Промо Сайты

Лендинг Пейдж

Новостной сайт, Инфо блог

Сайт для фирмы, или предприятия

Интернет Магазин, Веб Витрина

Соц-сети, или Корпоративные Сети

Создание корпоративных сайтов

Форумы, отзовики и месенджеры

Новостных и Социальных порталов

- Поддержка и Исправления:

Адаптация под СЕО

Разработка семантики ядра сайта

Исправление верстки и разметки

Автоматизация для SEO - авто-заполнение заголовков и тегов

Настройка и изменения дизайна, верстки

Исправление ошибок, настройка и правка Движка Сайта

Оптимизация запросов к базе данных

Исправление и настройка подключения к базам

Поддержка и обслуживание сайтов

Переезд сайта на другой адрес домен

Переезд сайтов на другой движок

Миграции Баз Данных

- Поддержка, Правки и Дополнения:

Подключения функций и плагинов

Добавление связи, сообщений

Настройка отправки почты

Добавление и/или настройка авторизации

Подключении статистики и счётчиков

Всплывающие Диалоговые Окна и формы связи

Личные проекты, примеры работ (портфолио):

https://progerskill.com - Мой Блог о Программировании на Java

https://vegansfreedom.com - Блог о Питании и Здоровье

https://lexis-studio.com - Пример Моего проекта: Лендинг для Веб-Студии

https://polska.inf.ua - Образовательный блог о Польше

http://vegan.inf.ua - Блог Вегетаианство в Украине

http://lexpex.uphero.com - Самописный Интернет Магазин с регистрацией и Админ-Панелью, корзина и оформление заказов, отправка почты