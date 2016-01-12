Инфографика, моушн, видеодизайн, графический дизайн, брендирование, flash банеры.

Опыт работы более 5 лет в сфере рекламы, работаю как по видео так и по графическому направлению.

Работу начинаю после оплаты 30% от стоимости заказа и дальнейшей оплаты 70% по завершению работы, после чего вы получаете исходники или же видео в полном разрешении и без водяных знаков.

Работаю по схеме:

1) Принятие письменного ТЗ;

2) Переговоры по удобному каналу связи для заказчика (Skype, e-mail и др..)

3) Получение предоплаты 30 %;

4) Начало работы;

5) Черновая демонстрация с принятием поправок и пожеланий.

6) Презентация готового продукта;

7) Получение 70% оставшейся суммы от заказа;

8) Передача исходников и рабочего материала;

9) На усмотрение клиента: отзыв!

Стоимость каждого заказа индивидуальна, обсчет и сообщение окончательной цены после ознакомления с техническим заданием.