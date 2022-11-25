👋 Привет!

Креативный дизайнер с 20-летним стажем. Добрый и отзывчивый парень. Обожаю рассказывать о дизайне, любоваться бескрайним лесом и Балтийским морем.



Увеличиваю охваты на 130%. Сделал миллион клиентам своим визуалом. Могу обыграть любую тему. Мои работы говорят за меня, не нужно выбирать, качество и скорость на высоте. Стиль и минимализм.



До и после работы консультация в подарок. Не оставляю клиента 1 на 1 с товаром. Только премиальное качество. Закрываю проблемы клиентов дизайном!