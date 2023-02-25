lexsandrov

Станислав Александров lexsandrovlexsandrov
26 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Создание сайтов с нуля до запуска
Создаю сайты с продуманной структурой для бизнеса и сильных экспертов.
Выполняю все работы с нуля до готового сайта:
анализ целевой аудитории и конкурентов
прототип, структура сайта
мудборд, индивидуальный дизайн в Figma
верстка на Tilda/Webflow, адаптация под все мобильные устройства
подключение платежных систем
подключение CRM, рассылок и др. сервисов
подключение домена
базовая настройка SEO
Действие аккаунта приостановлено!