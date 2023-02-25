lexsandrov

Станислав Александров lexsandrov

 
26 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Создание сайтов с нуля до запуска

Создаю сайты с продуманной структурой для бизнеса и сильных экспертов.

Выполняю все работы с нуля до готового сайта:

  • анализ целевой аудитории и конкурентов

  • прототип, структура сайта

  • мудборд, индивидуальный дизайн в Figma

  • верстка на Tilda/Webflow, адаптация под все мобильные устройства

  • подключение платежных систем

  • подключение CRM, рассылок и др. сервисов

  • подключение домена

  • базовая настройка SEO

FigmaTilda