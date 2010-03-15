Меня зовут Сергей Каспирович. Живу и работаю в Екатеринбурге. Женат. Окончил Уральский Государственный Университет Путей Сообщения (УрГУПС) в 2007 году. Начинал свое знакомство с миром Интернета с 4 курса на должности контент - менеджера. На 5 уже занимался web-программированием.

Объективно занимаюсь созданием сайтов, пишу на PHP с использованием СУБД MySQL, знаю Ajax, Javascript, CSS, HTML с 2007 года. В своей работе использую блочную верстку и делаю все вручную. Все мои сайты адаптированы для продвижения в поисковых системах. При необходимости могу подобрать оптимальный хостинг.