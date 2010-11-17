С нуля установка игрового движка на сервер, подключение слотов, дальнейшая привязка сервера к сайту. Пример http://forum.sovserv.net/
Настройка сервера/ПО1 заявка
Закрыт
13 лет назад
С нуля установка игрового движка на сервер, подключение слотов, дальнейшая привязка сервера к сайту. Пример http://forum.sovserv.net/
Мощный скрипт для организации портала знакомств c возможностью, орудующем, добавления не только фотографий, но и аудио-видео файлов.
В корень сайта установить копию нужно папки, выставить права доступа для управления php-клиентом