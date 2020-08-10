Странник

Странствующий по всея инету, оставил свой орлиный взор, на неизвестный, и потому сладостно-манящий сайт, с нескончаемыми потоками информаций от клиентов, больше всего похожих на паршиво написанных серий фантастических книг. Но владыка клиент всегда прав, ибо я его карман не щупал. Хотя не боюсь заявить - знания мои, достаточно скверны по уталению жажды изнемогающих от прилива воображения клиентов, ведь качество выполнения работы - напрямую зависит от тех, кто хочет отделаться от качественной работы легкой суммой.

vue.js и питон, вот в чем я силен

помимо навыка программирования, я еще наделен - красноречивостью, могу помочь с оформлением текстов - любых по жанру(от деловых до художественных), второй навык - я продемонстрировал, а первый...