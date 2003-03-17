Сверстаю адаптивный сайт по Вашему макету
Привет! Меня зовут Тимофей, я занимаюсь адаптивной версткой.
На данный момент использую следующие технологии:
- HTML5 & CSS3/SCSS & JavaScript
- Сборщик проекта (Gulp, Webpack)
- Методология BEM
Я новичок, выполненных заказов пока нет, но я приложу все усилия, чтобы сделать качественно и в срок.
Буду рад обсудить в Вами все детали заказа, чтобы сделать именно то, что Вам нужно.
Для заказа мне понадобится макет в формате Figma/Sketch/PSD и техническое задание.
Гарантия на выполнение: в течение недели после выполнения заказа бесплатно исправлю все ошибки и недочеты, если таковые будут замечены.
Я против войны в Украине!