Сверстаю адаптивный сайт по Вашему макету

Привет! Меня зовут Тимофей, я занимаюсь адаптивной версткой.

На данный момент использую следующие технологии:

HTML5 & CSS3/SCSS & JavaScript

Сборщик проекта (Gulp, Webpack)

Методология BEM

При необходимости подключу JQuery, Bootstrap.

Я новичок, выполненных заказов пока нет, но я приложу все усилия, чтобы сделать качественно и в срок.

Буду рад обсудить в Вами все детали заказа, чтобы сделать именно то, что Вам нужно.

Для заказа мне понадобится макет в формате Figma/Sketch/PSD и техническое задание.

Гарантия на выполнение: в течение недели после выполнения заказа бесплатно исправлю все ошибки и недочеты, если таковые будут замечены.