lezko

Улезько lezko

 
20 летРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Сверстаю адаптивный сайт по Вашему макету

Привет! Меня зовут Тимофей, я занимаюсь адаптивной версткой.

На данный момент использую следующие технологии:

  • HTML5 & CSS3/SCSS & JavaScript
  • Сборщик проекта (Gulp, Webpack)
  • Методология BEM
При необходимости подключу JQuery, Bootstrap.

Я новичок, выполненных заказов пока нет, но я приложу все усилия, чтобы сделать качественно и в срок.

Буду рад обсудить в Вами все детали заказа, чтобы сделать именно то, что Вам нужно.

Для заказа мне понадобится макет в формате Figma/Sketch/PSD и техническое задание.

Гарантия на выполнение: в течение недели после выполнения заказа бесплатно исправлю все ошибки и недочеты, если таковые будут замечены.

JavascriptBootstrapFigmajQuerySCSSGulp
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