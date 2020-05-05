Редактирование и Корректура, Обработка фотографий

Печатать, редактировать сканированный или рукописный текст. Языки: русский, украинский.

Ретушь фото, создать логотип по ТЗ.

Удалю фон с вашей фотографии. Фотографии сделаю в png. или jpeg. формате. Если Вас что-то не устроит, переделаю (в пределах разумного).

Продвинутый ПК, опыт работы с документами Microsoft Office, Google документы, работа в 1С

Начальный уровень Photoshop, CorelDRAW

Готова как к проектной работе, так и к долгосрочному сотрудничеству.