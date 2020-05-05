lfukleva

Лариса lfukleva

 
46 летУкраина/Мелитополь
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Редактирование и Корректура, Обработка фотографий

Печатать, редактировать сканированный или рукописный текст. Языки: русский, украинский. 

Ретушь фото, создать логотип по ТЗ. 

Удалю фон с вашей фотографии. Фотографии сделаю в png. или jpeg. формате. Если Вас что-то не устроит, переделаю         (в пределах разумного).

Продвинутый ПК, опыт работы с документами Microsoft Office, Google документы, работа в 1С

Начальный уровень Photoshop, CorelDRAW 

Готова как к проектной работе, так и к долгосрочному сотрудничеству.

CorelDRAWPhotoshopРетушь фото